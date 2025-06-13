Паркер запропонував Усику бій — у відповідь почув лише сміх
Українець дав зрозуміти, що цей бій його не цікавить
близько 1 години тому
Колишній чемпіон світу за версією WBO у надважкій вазі Джозеф Паркер розповів про неформальну розмову з Олександром Усиком (23-0, 14 КО), яка відбулася під час турніру BKFC в Італії наприкінці квітня. Новозеландець спробував переконати українця вийти з ним у ринг, але зустрів лише сміх у відповідь. Слова наводить The Sun.
Я підійшов до нього і сказав: «У тебе залишилося два бої. Чому б не провести їх з Дюбуа та зі мною?» Він просто засміявся. Жодної чіткої відповіді.
Нагадаємо, Усик проведе наступний бій 19 липня проти Даніеля Дюбуа за титул абсолютного чемпіона.
Паркер: «Усик надто розумний для Дюбуа».