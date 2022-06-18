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Пенсія вже набридла? Промоутер назвав суперника Ф’юрі для бою на «Уемблі»

Чесно кажучи, Боб Арум здивував
Бокс Професійний бокс
19:40
Пенсія вже набридла? Промоутер назвав суперника Ф’юрі для бою на «Уемблі»

Співпромоутер чемпіона WBC у надважкій вазі Тайсона Ф’юрі (32-0-1, 23 КО) Боб Арум в інтерв’ю Frank Warren TV розповів про наступний поєдинок британця, який начебто завершив кар’єру.

Арум сказав, що вони розглядають можливість в жовтні організувати Ф’юрі бій проти другого номеру рейтингу WBC Джо Джойса (13-0, 12 КО).

До того ж, промоутер заявив, що для цього поєдинку вони розглядають «Уемблі».

Також Арум вважає, що Ф’юрі переможе інших топів надважкої ваги.

Сергій Лук'яненко
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Тайсон Ф'юрі Боб Арум

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