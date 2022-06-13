Пейдж: «Джошуа потрібно бути агресором на рингу з Усик»

Полусредневес Bellator Майкл Пейдж (21-2) в інтерв'ю Pro Boxing Fans заявив, що колишньому чемпіону світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) не можна знову намагатися перебоксувати власника титулів WBA/WBO/IBF в хевівейте Олександра Усика (19-0, 13 KO) в реванші.

Їм необхідно внести великі корективи у всю свою гру і стиль ведення бою. Джошуа потрібно бути агресором на рингу, подібно Дереку Чісора. Його поєдинок з Усик був куди ближчим, тому що він зробив цей бій жахливим для Олександра. Усик настраждався в тому поєдинку. Пам'ятаю, навіть члени його команди говорили, що нарахували нічию.

Джошуа здатний зробити цей бій жахливим, доносячи важчі, більш точні удари. Один раз Ентоні зробив це в першому поєдинку, і ви бачили, як це вплинуло на Усика. Але йому потрібно більше таких можливостей. Якщо ти будеш стояти на місці і спробуєш перебоксувати такого спритного суперника, то цього не станеться».