Пейдж: «Джошуа потрібно бути агресором на рингу з Усик»
Полусредневес Bellator Майкл Пейдж (21-2) в інтерв'ю Pro Boxing Fans заявив, що колишньому чемпіону світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) не можна знову намагатися перебоксувати власника титулів WBA/WBO/IBF в хевівейте Олександра Усика (19-0, 13 KO) в реванші.
«Все залежить від команди Джошуа. Якщо вони повернуться назад і знову спробують боксувати, як це було в першому поєдинку... Я донині не розумію, чого вони чекали. Завжди буде тільки один результат, коли ти намагаєшся перебоксувати набагато більш досвідченого суперника. Якщо команда Джошуа повернеться до цього, а я чув, як вони говорили, що у них була правильна ідея, і вони внесуть кілька змін, то для мене це означає, що ти радий програти ще раз.
Їм необхідно внести великі корективи у всю свою гру і стиль ведення бою. Джошуа потрібно бути агресором на рингу, подібно Дереку Чісора. Його поєдинок з Усик був куди ближчим, тому що він зробив цей бій жахливим для Олександра. Усик настраждався в тому поєдинку. Пам'ятаю, навіть члени його команди говорили, що нарахували нічию.
Джошуа здатний зробити цей бій жахливим, доносячи важчі, більш точні удари. Один раз Ентоні зробив це в першому поєдинку, і ви бачили, як це вплинуло на Усика. Але йому потрібно більше таких можливостей. Якщо ти будеш стояти на місці і спробуєш перебоксувати такого спритного суперника, то цього не станеться».
Реванш Олександр Усик - Ентоні Джошуа перенесений на серпень.
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