Підлеглого Продивуса, який виявився громадянином росії, оголошено в розшук

Глава осередку ФБУ в Одеській області допомагає російським окупантам

Національна поліція за підозрою в створенні злочинної організації і посяганні на територіальну цілісність України оголосила в розшук президента Одеської обласної федерації боксу Халіда Мусаєва.



За інформацією поліції, Мусаєв, який є громадянином росії, за попередньою змовою з групою осіб створив злочинну організацію з міжрегіональними зв'язками, що діяла на території Одеси та області.

Члени організації Мусаєва здійснювали замовні вбивства, розбійні напади, займалися здирництвом, викраденням людей, збутом наркотиків і контрабандою зброї і боєприпасів.

Також слідство з'ясувало, що Мусаєв співпрацював з російськими окупантами і робив дії за посяганням на територіальну цілісність України.

Мусаєву загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, в МОК стурбовані тим, що основні проблеми в IBA не наважуються – ситуація з суддівством, залежність від «Газпрому».