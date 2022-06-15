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В МОК занепокоєні, що основні проблеми в IBA не вирішуються – ситуація з суддівством, залежність від «Газпрому»

В зв’язку з неоднозначністю боксерської асоціації проведенням олімпійського турніру в 2020-у займався МОК
Бокс Аматорський бокс
18:25
В МОК занепокоєні, що основні проблеми в IBA не вирішуються – ситуація з суддівством, залежність від «Газпрому»
Фото: olympics.com

Анонімний представник МОК в спілкуванні з insidethegames.biz заявив про занепокоєння поточною ситуацією в Міжнародній боксерській асоціації:

МОК взяв до відома рішення CAS і очікує, що IBA негайно зробить необхідні висновки.

Це рішення посилює дуже серйозні занепокоєння щодо управління IBA, про що МОК, на жаль, неодноразово доводилося висловлюватися.

МОК дуже уважно стежить за ситуацією IBA, і наша позиція неодноразово була чітко висловлена.

Різні проблеми МОК, включаючи суддівський процес IBA та його фінансову залежність від державної компанії «Газпром», досі не вирішені.

Нагадаємо, що CAS постановив, що під час виборів президента IBA, які без голосування виграв Умар Кремльов, були порушення.

Олег Шумейко-молодший
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AIBA МОК

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