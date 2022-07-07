Усик записав звернення для бійців ЗСУ
Хей вважає, що Усик може завершити кар’єру Джошуа
В разі поразки Ентоні може не забажати залишатися в боксі
22:48
Фото: Matchroom
Колишній чемпіон світу Девід Хей поділився очікуваннями від реваншу Олександра Усика (19-0, 13 KO) та Ентоні Джошуа (24-2, 22 KO):
Я впевнений тільки в тому, що його перформанс не може бути гіршим, ніж він був у першому бою. Адже якщо ми говоримо про стратегію та тактику, то Джошуа зробив усе, щоб програти. Впевнений, що його новий тренер Роберт Гарсія не повторить помилок попередника Роба Маккрекена. У разі Джошуа зміна на тренерському містку – це добре. Йому реально був потрібен новий голос у кутку та нові ідеї на рингу. Він не має іншого вибору. Якщо хоче повернутися на вершину хевівейту, то повинен перемагати. З планом чи без.
Якщо Джошуа не виграє, я не впевнений, що він захоче залишатись у цьому спорті з усвідомленням того, що ти вже не найкращий. Особливо в тому випадку, якщо він проведе хороший бій, але все одно програє. Зрозумійте, що цей чувак настільки переможець по життю, що я просто боюся прогнозувати його подальші кроки у разі поразки. Він вірить, що може побити Усика за рахунок переваги в силі та антропометрії. І я теж у це вірю. Але ще йому потрібний правильний план на бій.
Нагадаємо, що Усик записав повідомлення для бійців ЗСУ.