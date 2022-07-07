Хей вважає, що Усик може завершити кар’єру Джошуа

Фото: Matchroom

Колишній чемпіон світу Девід Хей поділився очікуваннями від реваншу Олександра Усика (19-0, 13 KO) та Ентоні Джошуа (24-2, 22 KO):



Якщо Джошуа не виграє, я не впевнений, що він захоче залишатись у цьому спорті з усвідомленням того, що ти вже не найкращий. Особливо в тому випадку, якщо він проведе хороший бій, але все одно програє. Зрозумійте, що цей чувак настільки переможець по життю, що я просто боюся прогнозувати його подальші кроки у разі поразки. Він вірить, що може побити Усика за рахунок переваги в силі та антропометрії. І я теж у це вірю. Але ще йому потрібний правильний план на бій.