Володимир Кириченко

Американські боксери другого середнього дивізіону Калеб Плант (23-3, 14 КО) і Джермалл Чарло (34-0, 23 КО) ведуть переговори про поєдинок у 2026 році. Про це повідомляє Ring Magazine.

Вони провели окремі поєдинки у травні на шоу PBC. Якби Плант і Чарло перемогли, то очікувалось, що восени вони б провели бій один з одним. Однак Калеб того вечора програв Армандо Ресендісу.

Ресендіс зараз веде переговори щодо бою з Едгаром Берлангою. Є ймовірність, що ці поєдинки відбудуться на одному івенті.

Раніше стало відомо, що кривдники українця Сергія Дерев'янченка можуть провести очний поєдинок у 2026 році.