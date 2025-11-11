Плант і Джермалл Чарло прагнуть домовитися про бій у 2026 році
Нарешті це відбудеться?
Джермалл Чарло / Фото - premierboxingchampions.com
Американські боксери другого середнього дивізіону Калеб Плант (23-3, 14 КО) і Джермалл Чарло (34-0, 23 КО) ведуть переговори про поєдинок у 2026 році. Про це повідомляє Ring Magazine.
Вони провели окремі поєдинки у травні на шоу PBC. Якби Плант і Чарло перемогли, то очікувалось, що восени вони б провели бій один з одним. Однак Калеб того вечора програв Армандо Ресендісу.
Ресендіс зараз веде переговори щодо бою з Едгаром Берлангою. Є ймовірність, що ці поєдинки відбудуться на одному івенті.
Раніше стало відомо, що кривдники українця Сергія Дерев'янченка можуть провести очний поєдинок у 2026 році.