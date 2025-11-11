Кривдники Дерев'янченка можуть провести очний поєдинок у 2026 році
Команди боксерів вступили в переговори
близько 2 годин тому
Тимчасовий чемпіон WBC у другій середній вазі Крістіан Мбіллі із Франції (29-0-1, 24 KO) та мексиканський боксер другого середнього дивізіону Хайме Мунгія (45-2, 35 КО) ведуть переговори щодо бою в першому кварталі 2026 року. Про це повідомляє The Ring.
Нагадаємо, француз попередній бій провів з гватемальцем Лестером Мартінесом (19-0-1, 16 КО). Бій між боксерами завершився внічию роздільним рішенням суддів.
Мунгія попередній поєдинок провів 4 травня, здолавши француза Бруно Сураче (26-1-2, 5 KO). Проба А, взята VADA у Хайме після бою, показала несприятливий аналітичний результат екзогенного походження метаболітів тестостерону.
Боксеру вдалося довести, що позитивний результат тесту на допінг спричинений забрудненням легальною речовиною.
