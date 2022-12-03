«Помолився з ФСБшнікамі?». Ломаченко остаточно поховав свою репутацію для українських фанатів

Кількість хейту в соцмережах у боксера зашкалює

2 грудня Свято-Успенська Києво-Печерська Лавра в Києві була зареєстрована як монастир у складі ПЦУ, внаслідок контррозвідувальних заходів в рамках системної роботи СБУ з протидії підривної діяльності російських спецслужб в Україні.

В цей же день екс-чемпіон світу в трьох дивізіонах Василь Ломаченко (17-2, 11 КО) опублікував пост з геолокацією Лаври, в коментарях до якого колись популярного боксера знищили його ж фанати:

Відзначимо, що це далеко не перший подібний пост Василя Ломаченко, якого вже перестали підтримувати навіть «колеги по цеху».