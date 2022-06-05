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Популярний ринг-анонсер: «У Усика зашкалює впевненість. Зараз він б'ється за щось більше, ніж титули»

Діаманте розповів, що Джошуа потрібно, щоб мати шанси на перемогу
Бокс Професійний бокс
08:50
Популярний ринг-анонсер: «У Усика зашкалює впевненість. Зараз він б'ється за щось більше, ніж титули»

Британський ринг-анонсер Девід Діаманте в коментарі YouTube-каналу iFL TV висловився про майбутній реванш між чемпіоном WBO, IBF і WBA в суперважкій вазі Олександром Усиком (19-0, 13 КО) і Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО).

«Роберт Гарсія – це топовий тренер і колишній чемпіон світу. Але важливо розуміти, що не кожен тренер підходить кожному боксеру, і навпаки. Якщо у Джошуа і Роберта є синергія, то це здорово. Нас чекає грандіозне бій в кар'єрі Джошуа, де він сильно хоче перемогти. Але зробити це буде дуже важко. Думаю, у Олександра зашкалює впевненість. Також зараз він б'ється за щось більше, ніж титули. Він також хоче бути абсолютом.

Я не кажу, що Усик виграє. Можливо, Джошуа потрібно точно знати в бою, що він лев, а не кошеня. Якщо ви маєте якусь перевагу, але його не використовуєте, то це не перевага. Джошуа – великий, сильніше, вище. Використовуй ці переваги. Усик – відмінний боксер. Намагатися перебоксувати такого хлопця – дивний план. А ось спроба зламати Усика може стати виходом. Можливо, Гарсія якраз підходить для цього завдання».

Нагадаємо, раніше стало відомо, де відбудеться реванш Усика з Джошуа.

Карен Агабекян
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Олександр Усик Ентоні Джошуа

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