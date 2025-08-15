Портер сумнівається, що Кроуфорд витримає удари Канело
Колишній чемпіон світу вважає, що цей бій стане серйозним випробуванням для американця
близько 2 годин тому
Колишній чемпіон світу у напівсередній вазі Шон Портер поділився своїми думками щодо майбутнього бою між Теренсом Кроуфордом (41-0, 31 КО) та Саулем Альваресом (63-2-2, 39 КО), який відбудеться наступного місяця.
У інтерв’ю Fight Hub TV Портер висловив сумніви щодо здатності американського боксера витримати удари мексиканця протягом усіх 12 раундів:
Мене турбує, чи зможе він витримати удари Канело, особливо протягом усіх 12 раундів. Я добре знаю його силу. Канело може трохи знизити темп, але це все одно серйозне випробування.
Альварес після бою з Кроуфордом хоче реваншу з біволом.