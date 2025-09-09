Олег Гончар

Український боксер першої напівсередньої ваги Віктор Постол (32-5, 12 КО) проведе бій за титул IBO International проти 32-річного іспанця Алехандро Мої (22-2, 12 КО).

Поєдинок відбудеться 11 жовтня 2025 року в Палаці спорту в Києві, повідомляє SpartaBox Faniian Promotions.

Бій пройде в рамках вечора боксу, де також заплановано шість поєдинків за участю українських захисників, зокрема офіційне протистояння ветеранів на кріслах колісних, де на кону стоятиме пояс чемпіона України серед ветеранів.

Останній бій Постол провів у січні 2025 року, здобувши перемогу одноголосним рішенням суддів над аргентинцем Андресом Техадою. Моя у 2025 році переміг двох співвітчизників — Омррі Болівара та Хайме Вільєгаса.