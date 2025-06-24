Журналіст та боксерський інсайдер Майк Коппінджер відреагував на слова володаря титулу WBA у першій середній вазі Теренса Кроуфорда (41-0, 31 КО) про те, що колишній чемпіон світу у напівсередньому дивізіоні українець Віктор Постол (32-5, 12 КО) був елітним бійцем.

«Просто не існує такого всесвіту, у якому Віктор Постол або Ріккі Бернс коли-небудь були хоча б близькими до еліти.

Хоча обидві перемоги були солідними. Бернс був суперником у виїзному бою, коли Кроуфорд здобував свій перший титул, а Постол тоді мав хорошу серію.

Еррол Спенс – це вже інша справа, він був справжнім елітним боксером».