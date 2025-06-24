У США назвали Постола неелітним боксером: все через бій з Кроуфордом?
Гидотні слова від відомого інсайдера
35 хвилин тому
Журналіст та боксерський інсайдер Майк Коппінджер відреагував на слова володаря титулу WBA у першій середній вазі Теренса Кроуфорда (41-0, 31 КО) про те, що колишній чемпіон світу у напівсередньому дивізіоні українець Віктор Постол (32-5, 12 КО) був елітним бійцем.
«Просто не існує такого всесвіту, у якому Віктор Постол або Ріккі Бернс коли-небудь були хоча б близькими до еліти.
Хоча обидві перемоги були солідними. Бернс був суперником у виїзному бою, коли Кроуфорд здобував свій перший титул, а Постол тоді мав хорошу серію.
Еррол Спенс – це вже інша справа, він був справжнім елітним боксером».
Нагадаємо, Кроуфорд переміг Постола у 2016 році одноголосним рішенням суддів.
Наступний поєдинок Теренс проведе 13 вересня на Елліджент Стедіум у Лас-Вегасі проти Сауля Альвареса. Трансляція поєдинку буде доступна на Netflix.