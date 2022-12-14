Екстренер Джошуа – про поєдинок з Усиком: «Ми виступили краще, ніж будь-хто очікував»
Претендент на титул Усика сумнівається, що у українця нема жодних шансів проти Ф’юрі
Джойс вважає, що бій буде набагато ближчим
14 грудня 18:52
Фото: Queensberry Promotions
Претендент на пояс WBO Джо Джойс (15-0, 14 KO) сумнівається у беззаперечній перемозі Тайсона Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) над Олександром Усиком (20-0, 13 KO):
Люди думають, що це буде одностороння перемога Ф'юрі, але я вважаю, що це складний поєдинок для Тайсона. Мені здається, що бій вийде близьким.
Звичайно ж, Ф'юрі може змінювати стійки, він вищий і здатний зробити поєдинок жорстким. Але проти Джошуа Усик показав, що може підтримувати високий воркрейт та завдавати багато ударів протягом 12 раундів. Він теж має навички. Тому я вважаю, що цей бій буде ближчим, ніж вважають люди.
Усик відповів, чому Ф’юрі йому не врізав при зустрічі.
Коментарі 0