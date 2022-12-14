Претендент на титул Усика сумнівається, що у українця нема жодних шансів проти Ф’юрі

Фото: Queensberry Promotions

Претендент на пояс WBO Джо Джойс (15-0, 14 KO) сумнівається у беззаперечній перемозі Тайсона Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) над Олександром Усиком (20-0, 13 KO):



Звичайно ж, Ф'юрі може змінювати стійки, він вищий і здатний зробити поєдинок жорстким. Але проти Джошуа Усик показав, що може підтримувати високий воркрейт та завдавати багато ударів протягом 12 раундів. Він теж має навички. Тому я вважаю, що цей бій буде ближчим, ніж вважають люди.