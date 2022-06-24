Хірн: «Камбосос повинен скористатися шансом провести реванш з Хейні»
Президент WBC: «У Хейні є потенціал стати одним з найбільших»
Маурісіо Сулейман заявив, що американець має всі шанси увійти в історію
08:50
Президент WBC Маурісіо Сулейман в інтерв'ю Planet Sport заявив, що абсолютний чемпіон легкої ваги Девін Хейні (28-0, 15 KO) має всі шанси увійти в історію в якості одного з кращих боксерів.
«Я неймовірно гордий за нього. Він був з WBC з самого першого дня, пройшовши через всі стадії. Той же Теофімо Лопес або [ Джордж ] Камбосос критикували його в соцмережах. Багато хто намагався принизити його чемпіонський статус. Я дуже часто говорив з ним і його батьком, радячи йому зберігати спокій. Просто вір в те, ким ти є. Твій час прийде, і воно настало. Прямо зараз цей хлопець – король світу.
Він все ще дуже молодий, і нам потрібно набратися терпіння. Давайте дамо йому можливість рости. Те, чого він досяг – це дуже і дуже добре. Погляньте на його недавні бої: він переміг [ Хорхе ] Лінареса і Камбососа, який не так давно виграв у Лопеса. Так що він чудовий чемпіон, який будує свою спадщину. І у нього величезний потенціал стати одним з кращих в історії цього спорту».
Девін Хейні легко виграв Джорджа Камбососа (20-1, 10 KO).
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