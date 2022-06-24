Президент WBC: «У Хейні є потенціал стати одним з найбільших»

Президент WBC Маурісіо Сулейман в інтерв'ю Planet Sport заявив, що абсолютний чемпіон легкої ваги Девін Хейні (28-0, 15 KO) має всі шанси увійти в історію в якості одного з кращих боксерів.

Він все ще дуже молодий, і нам потрібно набратися терпіння. Давайте дамо йому можливість рости. Те, чого він досяг – це дуже і дуже добре. Погляньте на його недавні бої: він переміг [ Хорхе ] Лінареса і Камбососа, який не так давно виграв у Лопеса. Так що він чудовий чемпіон, який будує свою спадщину. І у нього величезний потенціал стати одним з кращих в історії цього спорту».