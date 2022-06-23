Дзіндзірук про Продівуса: «Нічого корисного для нашого боксу і України не робив»
Продівус: «Розумію, що вся увага спрямована на фронт, але позбавляти ціле покоління українських боксерів, віддаючи його в руки шахраїв – злочинно»
Екс-президент Федерації боксу України – про зміну влади в організації
17:46
Володимир Продівус / Фото - FacebookКолишній президент Федерації боксу України Володимир Продівус на своїй сторінці в Facebook прокоментував повідомлення ФБУ з приводу рейдерського захоплення організації.
«Ніколи не варто шкодувати ні витрачених грошей на розвиток спорту, ні витрачених років життя на допомогу реалізувати спортивні мрії українців. Але завжди варто захищати справедливість сьогодні, щоб завтра вона не перетворилася в суспільну норму».
«Рейдерський захоплення Федерації боксу України, щедро профінансований і контрольований великої ОПГ із залученням найбрудніших технологій і самих різних чиновників, має тільки одну мету – знищити український бокс як явище, перетворити спортсменів в кероване зброю дворових розборок в стилі 90-х».
«Мені щиро шкода спостерігати картину, як в сучасному цивілізованому і цифровому світі можуть працювати найпростіші схеми підроблених документів, намальованих в фотошопі».
«Розумію, що війна, і увага спрямована на фронт, але позбавляти ціле покоління українських боксерів майбутнього, віддаючи його в руки шахраїв – злочинно».
Напередодні ФБУ заявила, що Кирила Шевченко незаконно призначили главою організації замість Продівуса, а посадові особи міністерства сприяли проведенню рейдерських заходів.
раніше Шевченко звинуватили у викраденні людини і роботі на рамзана кадирова.