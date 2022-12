Промоутер Дюбуа розповів, чи завадить Деніель поєдинку Ф’юрі – Усик

Усик та Ф'юрі / Фото: Instagram

Промоутер Даніеля Дюбуа (19-1, 18 KO) Френк Воррен заявив, що британець не буде заважати одному з найгучніших поєдинків у боксі.



Функціонер заявив, що бій за звання абсолютного чемпіона між Олександром Усиком (20-0, 13 KO) та Тайсона Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) буде мати пріоритет над боєм Дюбуа та Усика, який раніше санціонувала WBA.

Frank Warren has stated that a Tyson Fury vs Oleksandr Usyk undisputed fight for the WBA, WBC, IBF & WBO heavyweight world titles will take priority over Daniel Dubois' mandatory shot at Usyk, which the WBA have now officially ordered. [@UnibetLowdown]