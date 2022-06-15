Промоутер Дюбуа: «Я щиро вважаю, що Джошуа створений для нього»

Френк Уоррен, промоутер регулярного чемпіона WBA в суперважкій вазі Даніеля Дюбуа (18-1, 17 KO), вважає, що його підопічний здатний перемогти колишнього лідера дивізіону Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО).

Промоутера цитує портал boxingnews24.com:

Я віддаю перевагу Дюбуа проти кого завгодно. Він потужний панчер. Даніель також може боксувати, у нього відмінний джеб. Я щиро вважаю, що Джошуа створений для нього. Моя особиста думка, що Джошуа створений для Дюбуа, але спочатку йому необхідно пройти Усика. Буде здорово, якщо він це зробить. Ми будемо за нього раді».