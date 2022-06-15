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THE FOOTBALL REVIEW

Промоутер Дюбуа: «Я щиро вважаю, що Джошуа створений для нього»

Френк Уоррен вважає, що британець здатний перемогти AJ
Бокс Професійний бокс
09:30
Промоутер Дюбуа: «Я щиро вважаю, що Джошуа створений для нього»

Френк Уоррен, промоутер регулярного чемпіона WBA в суперважкій вазі Даніеля Дюбуа (18-1, 17 KO), вважає, що його підопічний здатний перемогти колишнього лідера дивізіону Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО).

Промоутера цитує портал boxingnews24.com:

«Ніхто ні про що з нами не говорив, але ми працюємо над боєм. Даніель виступатиме. Я продовжую зберігати активність цих хлопців. Для них з Джо Джойсом є відмінні бої, і в кінченому підсумку вони проведуть реванш.

Я віддаю перевагу Дюбуа проти кого завгодно. Він потужний панчер. Даніель також може боксувати, у нього відмінний джеб. Я щиро вважаю, що Джошуа створений для нього. Моя особиста думка, що Джошуа створений для Дюбуа, але спочатку йому необхідно пройти Усика. Буде здорово, якщо він це зробить. Ми будемо за нього раді».

Даніель Дюбуа націлений на переможця реваншу Олександр Усик - Ентоні Джошуа.

Рене Тер Велде
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Теги

Френк Уоррен Ентоні Джошуа Даніель Дюбуа

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