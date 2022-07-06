Промоутер Джошуа: «Коли Ентоні переможе Усика в реванші, то я буду вести себе як клоун»

Хірн впевнений у перемозі свого підопічного

Джошуа и Хірн / Фото: boxingscene.com

Промоутер екс-чемпіона світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) Едді Хірн впевнений, що не зможе стримати емоції в разі перемоги свого підопічного над чемпіоном світу за версіями WBA, WBO і IBF Олександром Усиком (19-0, 13 КО). Слова промоутера приводить портал boxingscene.com.



« Якщо згадаємо Карла Фроча, то це було емоційно. Ви пам'ятаєте, як я застрибнув на ринг. Справа в тому, що у мене є відносини з цими людьми. Я пам'ятаю, як приїхав до Карла Фроча додому, коли не мав найменшого поняття, що я роблю. Мене трясло, я сподівався, що він підпише контракт. Коли Фроч побив Буте, то емоції били через край.

Те ж саме з реваншем Джошуа – Усик. Коли «Ей Джей» переможе Усика, то я зійду з розуму. Ентоні – це наш друг. Нам не потрібно спілкуватися кожен день, але у нас є щось загальне в цій подорожі. Він віддав всю свою кар'єру в наші руки. Коли Джошуа переможе в цьому реванші, то я буду вести себе як клоун».

Нагадаємо, реванш Усика і Дошуа відбудеться 20 серпня в Джидді, Саудівська Аравія.