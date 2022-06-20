Промоутер Джошуа назвав козирі Ентоні напередодні реваншу з Усиком – реактивність та потужність

Хірн точно впевнений, що українець не є швидшим?

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Глава Matchroom Boxing Едді Хірн в інтерв’ю Sporting News Australia розповів, як треба діяти Ентоні Джошуа (24-2, 22 KO), аби взяти реванш у Олександра Усика (19-0, 13 KO):



Для того аби перемогти, Джошуа повинен бути собою. Не треба передумувати самого себе, не думати лишень про боксерські навички. Йому треба напирати, використовувати свої сильні сторони – неймовірну швидкість, потужність. Йому треба зруйнувати Усика. Я не кажу про те, аби бездумно напирати. Йому треба бути розумним, обрізати кути.

І як тільки з’явиться шанс, дай Олександру спробувати (свій удар). Дай українця відчути тиск на початку поєдинку. Усик не зможе стримувати міць Ентоні Джошуа, якщо AJ зможе постійно тиснути. Перша половина поєдинку буде дуже важливою. Він може навіть завершити бій або ж настільки піджати Усика, аби вповільнити його та вибити з ритму.

Це буде абсолютно інших Джошуа. Роберт Гарсія в куті, шикарне налаштування. Я думаю, що це буде гарний бій.

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