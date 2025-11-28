Промоутер Джошуа – про бій з Джейком Полом: «Санта Клаус прийшов з 400 мішками повними грошей»
Хірн заявив, що AJ матиме найкраще Різдво
2 днi тому
Фото: Matchroom
Промоутер Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) Едді Хірн висловився в інтерв’ю iFL TV про організацію поєдинку підопічного з Джейком Полом:
Дід Мороз прийшов раніше з 400 мішками повними грошей, і сказав: «AJ, чи хочеш ти своє найкраще Різдво?» А ми сказали: «Так, будь ласка». І саме так і був організований цей поєдинок.
Нагадаємо, що бій Джошуа – Джейк Пол відбудеться у грудні 2025 року. Боксери отримають космічні гонорари.
