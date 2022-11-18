Промоутер Джошуа став менш категоричним щодо потенційного зриву поєдинку Усика з Ф’юрі через Хрговича

Фото: Matchroom

Глава Matchroom Boxing Едді Хірн в інтерв’ю Youtube каналу промоутерської організації поділився своїм баченням ситуації щодо організації поєдинку за звання абсолютного чемпіона між Тайсоном Ф’юрі (32-0-1, 23 KO) та Олександром Усиком (20-0, 13 KO) і впливом на неї Філіпа Хрговича (15-0, 12 KO):



Ми також добре знаємо і організаторів у Саудівській Аравії, які дуже важко працюють задля поєдинку за звання абсолютного чемпіона. Я спілкувався з ними і у них були певні занепокоєння. Цей бій важливий для боксу, але також Хргович – обов’язковий претендент. Я впевнений, що буде рішення… Зараз вони кажуть щодо хронологічної ситуації, можливо, щодо претендентства по лінії WBA також. Наскільки я розумію, це Даніель Дюбуа.

Це те, що трапляється з уніфікаціями та боями за «абсолюта», але я впевнений, що ситуацію вдасться розплутати.