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Промоутер Джошуа став менш категоричним щодо потенційного зриву поєдинку Усика з Ф’юрі через Хрговича

Хірн вважає, що ситуацію вдасться розплутати
Бокс Професійний бокс
18 листопада 08:08
Промоутер Джошуа став менш категоричним щодо потенційного зриву поєдинку Усика з Ф’юрі через Хрговича
Фото: Matchroom

Глава Matchroom Boxing Едді Хірн в інтерв’ю Youtube каналу промоутерської організації поділився своїм баченням ситуації щодо організації поєдинку за звання абсолютного чемпіона між Тайсоном Ф’юрі (32-0-1, 23 KO) та Олександром Усиком (20-0, 13 KO) і впливом на неї Філіпа Хрговича (15-0, 12 KO):

Очевидно, що команди Усика та Ф’юрі, якщо бути точними, то саме команда українця робитиме все можливе, щоб уникнути Хрговича. Бо ж вони хочуть організувати великий бій з Ф’юрі. Для нас це важко, бо у нас є роботу, яку ми маємо зробити для Філіпа.

Ми також добре знаємо і організаторів у Саудівській Аравії, які дуже важко працюють задля поєдинку за звання абсолютного чемпіона. Я спілкувався з ними і у них були певні занепокоєння. Цей бій важливий для боксу, але також Хргович – обов’язковий претендент. Я впевнений, що буде рішення… Зараз вони кажуть щодо хронологічної ситуації, можливо, щодо претендентства по лінії WBA також. Наскільки я розумію, це Даніель Дюбуа.

Це те, що трапляється з уніфікаціями та боями за «абсолюта», але я впевнений, що ситуацію вдасться розплутати.

Нагадаємо, що на організацію бою за «абсолюта» претендують три країни.

Олег Шумейко-молодший
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Теги

Едді Хирн Олександр Усик Тайсон Ф'юрі Філіп Хргович

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