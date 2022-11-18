Промоутер Джошуа заявив, що у найближчий рік Усик почне віддавати чемпіонські титули

В разі, якщо йому вдасться перемогти Ф’юрі

Фото: Matchroom

Глава Matchroom Boxing Едді Хірн заявив, що в разі проведення поєдинку за звання абсолютного чемпіона між Олександром Усиком (20-0, 13 KO) і Тайсоном Ф’юрі (32-0-1, 23 KO) переможець буде відмовлятися від титулів:



Я думаю, що пояси будуть ставати вакантними у наступні 6-12 місяців. Так завжди стається, коли є абсолютний чемпіон. Так що наразі це про позиціонування себе – Ділліан Вайт, Ентоні Джошуа, звичайно ж. Щоб була можливість битися за звання чемпіона хевівейту. Джошуа може битися з переможцем поєдинку Вайлдер – Руїз за пояс WBC, може битися з Хрговичем. Вайт може битися з Джо Джойсом за титул WBO. Є купа можливих сценаріїв і тиск зі сторони офіційних претендентів буде продовжуватися, це природньо, коли є уніфікований і, потенційно, абсолютний чемпіон.

Хірн вважає, що ситуація з Філіпом Хрговичем (15-0, 12 KO) скоро вирішиться.