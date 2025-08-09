Промоутер Джошуа здивував іменем фаворита бою з Джейком Полом
Ентоні може провести бій з Полом
Промоутер ексчемпіона світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа (28-4, 25 КО) Едді Хірн поділився планами щодо наступного бою британця, передає Sky Sports.
Хірн, заявив, що Джошуа битиметься з ютубером Джейком Полом (11-1, 7 КО).
За словами Хірна, Джейк буде фаворитом бою проти Джошуа.
«У цьому дивному світі Джейк Пол вважається беззаперечним фаворитом у бою з Джошуа. Я перебуваю в Нью-Йорку на перемовинах щодо цього поєдинку, але воно зовсім не виглядає рівним. Для Пола це надзвичайно ризиковано».
Джошуа, який у жовтні 2024 року програв нокаутом у п’ятому раунді Даніелю Дюбуа, втративши шанс повернути титул IBF, шукає гучний бій для відновлення репутації. Пол у липні цього року переміг Хуліо Сезара Чавеса-молодшого одностайним рішенням суддів.
