Стали відомі гонорари Джейка Пола та Чавеса-молодшого за очний поєдинок
Таким цифрам можна здивуватися
близько 2 годин тому
Джейк Пол та Чавес-молодший / Фото - LA Times
Американський інсайдер Ден Рафаель назвав гонорари популярного ютубера та боксера Джейка Пола (11-1, 7 КО) та колишнього чемпіона в середній вазі Хуліо Сезара Чавеса-молодшого (54-6-1, 34 КО) за очний поєдинок.
За даними Атлетичної комісії Каліфорнії, Чавес-молодший отримає 750 тисяч доларів.
Гонорар Пола складе 300 тисяч, проте в підсумку він отримає більше, адже є промоутером вечора боксу.
В андеркарді пройде бій Хільберто Раміреса та Юньєра Дортікоса. Боксери отримають 1,5 млн та 300 тисяч доларів відповідно.
Нагадаємо, поєдинок між Полом та Чавесом-молодшим пройде 28 червня на івенті в Анахаймі,США.