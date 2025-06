Per CSAC, contract purses for Sat PPV: Jake Paul $300k, Chavez 750k; Zurdo 1.5M, Dorticos 300k; Raul Curiel 125k, Victor Rodriguez 65k; Avious Griffin 30k, Julian Rodriguez 30k; Floyd Schofield 125k, Tevin Farmer 125k; Holly Holm 100k, Yolanda Vega 22k #PaulChavez #boxing (more)