Володимир Кириченко

Американський інсайдер Ден Рафаель назвав гонорари популярного ютубера та боксера Джейка Пола (11-1, 7 КО) та колишнього чемпіона в середній вазі Хуліо Сезара Чавеса-молодшого (54-6-1, 34 КО) за очний поєдинок.

За даними Атлетичної комісії Каліфорнії, Чавес-молодший отримає 750 тисяч доларів.

Гонорар Пола складе 300 тисяч, проте в підсумку він отримає більше, адже є промоутером вечора боксу.

Per CSAC, contract purses for Sat PPV: Jake Paul $300k, Chavez 750k; Zurdo 1.5M, Dorticos 300k; Raul Curiel 125k, Victor Rodriguez 65k; Avious Griffin 30k, Julian Rodriguez 30k; Floyd Schofield 125k, Tevin Farmer 125k; Holly Holm 100k, Yolanda Vega 22k #PaulChavez #boxing (more) — Dan Rafael (@DanRafael1) June 27, 2025

В андеркарді пройде бій Хільберто Раміреса та Юньєра Дортікоса. Боксери отримають 1,5 млн та 300 тисяч доларів відповідно.

Нагадаємо, поєдинок між Полом та Чавесом-молодшим пройде 28 червня на івенті в Анахаймі,США.