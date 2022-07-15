Мексиканський топ-боксер напівважкої ваги хоче бій з Усиком
Промоутер Ф'юрі: «Не знаю, що Джошуа може зробити, щоб перемогти. Усик прорахував його»
Френк Уоррен впевнений у перемозі українця
08:12
Промоутер чемпіона світу в надважкій вазі за версією WBC Тайсона Ф'юрі (32-0-1, 23 КО) Френк Уоррен вважає, що Олександр Усик (19-0, 13 КО) повинен перемогти Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО):
«Нас чекає дійсно інтригуючий бій між Джошуа і Усиком. Всім цікаво, чим все закінчиться, включаючи мене і Тайсона Ф'юрі. Я думаю, що Ентоні очікує важкий бій. Я не знаю, що він може включити в свій арсенал, щоб перемогти. Думаю, Усик прорахував його».
Реванш Усик – Джошуа відбудеться 20 серпня в Джидді, Саудівська Аравія.
Нагадаємо, Енді Руїс сказав, чого не можна робити українцеві перед другим боєм з Ентоні.
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