Руїс: «Якщо Усик не зробить того, що зробив я, то він може перемогти Джошуа знову»

Мексиканець забув про режим перед другим боєм з британцем

Колишній чемпіон світу Енді Руїс (34-2, 22 КО) коротко, але зрозуміло висловився з приводу реваншу Олександр Усик – Ентоні Джошуа: «Якщо Усик не зробить того, що зробив я, то він може перемогти знову». Нагадаємо, що Руїс побував в нокдауні в третьому раунді першого бою з Джошуа, але підвівся, щоб зрештою нокаутувати британця. Однак до реваншу Енді майже не готувався – лише святкував перемогу, гуляв, зовсім забув про режим, посварився з тренером, набрав ще більше ваги. І, як результат, програв одноголосним рішенням суддів. Але Усику це не загрожує. Він наполегливо тренується і навіть збирається виправити помилки, котрих припустився в першому поєдинку.

Сергій Лук'яненко