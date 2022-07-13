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Руїс: «Якщо Усик не зробить того, що зробив я, то він може перемогти Джошуа знову»

Мексиканець забув про режим перед другим боєм з британцем
Бокс Професійний бокс
16:58
Руїс: «Якщо Усик не зробить того, що зробив я, то він може перемогти Джошуа знову»

Колишній чемпіон світу Енді Руїс (34-2, 22 КО) коротко, але зрозуміло висловився з приводу реваншу Олександр Усик – Ентоні Джошуа:

«Якщо Усик не зробить того, що зробив я, то він може перемогти знову».

Нагадаємо, що Руїс побував в нокдауні в третьому раунді першого бою з Джошуа, але підвівся, щоб зрештою нокаутувати британця.

Однак до реваншу Енді майже не готувався – лише святкував перемогу, гуляв, зовсім забув про режим, посварився з тренером, набрав ще більше ваги. І, як результат, програв одноголосним рішенням суддів.

Але Усику це не загрожує. Він наполегливо тренується і навіть збирається виправити помилки, котрих припустився в першому поєдинку.

Сергій Лук'яненко
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Олександр Усик – Ентоні Джошуа II Енді Руїс-молодший

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