Усик зібрав майже 100 тисяч фунтів стерлінгів для України на аукціоні в Лондоні
Руїс: «Якщо Усик не зробить того, що зробив я, то він може перемогти Джошуа знову»
Мексиканець забув про режим перед другим боєм з британцем
16:58
Колишній чемпіон світу Енді Руїс (34-2, 22 КО) коротко, але зрозуміло висловився з приводу реваншу Олександр Усик – Ентоні Джошуа:
«Якщо Усик не зробить того, що зробив я, то він може перемогти знову».
Нагадаємо, що Руїс побував в нокдауні в третьому раунді першого бою з Джошуа, але підвівся, щоб зрештою нокаутувати британця.
Однак до реваншу Енді майже не готувався – лише святкував перемогу, гуляв, зовсім забув про режим, посварився з тренером, набрав ще більше ваги. І, як результат, програв одноголосним рішенням суддів.
Але Усику це не загрожує. Він наполегливо тренується і навіть збирається виправити помилки, котрих припустився в першому поєдинку.
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