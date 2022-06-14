Ф'юрі: «Грядуть дуже хвилюючі новини»
Промоутер Ф'юрі: «Я хочу побачити, як Тайсон повернеться як король»
Френк Уоррен натякнув на швидке повернення «Циганського Короля» на ринг
22:50
Френк Уоррен, со-промоутер чемпіона світу за версією WBC в суперважкій вазі Тайсона Ф'юрі (32-0-1, 23 KO) в інтерв'ю Frank Warren's Queensberry Promotions натякнув на швидке повернення «Циганського Короля» на ринг.
«Ми розглядаємо різні сценарії, можливо, виставковий бій. Щось вийде, в загальному. Якщо Тайсон [Ф'юрі] буде задоволений [варіантом], то і я буду задоволений, і щось та буде. Я хочу побачити, як Тайсон повернеться на ринг, де він король. Він на піку форми.
Ми обговорюємо різні сценарії і можемо оголосити про щось досить скоро».
Тайсон Ф'юрі натякнув на швидке повернення на ринг.
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