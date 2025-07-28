Володимир Кириченко

Колишній британський боксер Спенсер Олівер поділився думками щодо чуток стосовно можливого поєдинку ексчемпіона у надважкій вазі Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) з олімпійським чемпіоном-2016 французом Тоні Йокою (14-3, 11 КО).

Ходять чутки про можливий бій між Ентоні Джошуа та Тоні Йокою. Ви ж знаєте їх обох, чи не так?

«Я теж чув цю чутку, і я радий, що ми її обговорюємо. Думаю, ми будемо першими, хто заговорить про це».

Як ви думаєте, вони справді збираються битися? Джошуа та Йока. Що ви думаєте?

«Я скажу це прямо зараз – є чудова ймовірність. Два олімпійські чемпіони, які зійдуться на рингу. Тоні Йока намагається відновити свою кар'єру – він пережив складний період, програвши таким суперникам, зокрема Карлосу Такаму. Але він виграв останні три бої, останній з яких був у червні (насправді у травні – прим.). Він зараз перебуває у процесі відновлення, так само як і Ентоні Джошуа.

Хіба це не логічно? Два олімпійські чемпіони, між ними вже є історія. Це був би класний бій. Його легко буде продати, і я б із задоволенням це побачив».

В останньому поєдинку 17 травня цього року Йока здолав одноголосним рішенням суддів Арслана Яллиєва.

35-річний Джошуа, який виграв Олімпіаду-2012 у надважкій вазі, останній бій провів у вересні минулого року, достроково програвши Даніелю Дюбуа.

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