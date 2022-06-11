Промоутер Камбососа: «Я буду здивований, якщо Джордж не скористається опцією реваншу з Хейні»

Лу Дібелла, промоутер колишнього об'єднаного чемпіона світу в легкій вазі Джорджа Камбососа (20-1, 10 КО), вважає, що австралієць скористається правом на реванш з Девіном Хейні (28-0, 15 КО).

Промоутера цитує портал boxingnews24.com:

Я думаю, що Камбосос скористається опцією реваншу. Я буду здивований, якщо він цього не зробить. Мені здається, що реванш знову буде складним для нього, проте я вважаю, що він може битися краще. На мою думку, він скористається опцією реваншу, але поки занадто рано говорити про це.

Хейні ризикнув і уклав угоду, щоб провести бій. Я віддаю належне йому і його татові Біллу. Вони зробили те, що повинні були зробити. Вони вхопилися за цю можливість і скористалися нею. Він не міг виступити краще».