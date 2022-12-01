Хейні-старший: «Всі зараз роблять неймовірну роботу, щоб організувати цей бій Девіна з Ломаченком»
Промоутер Ломаченка розповів, коли варто очікувати анонс поєдинку з Хейні
Василь отримає шанс битися за звання абсолютного чемпіона
01 грудня 21:34
Фото: Top Rank
Глава Top Rank Боб Арум розповів Pro Boxing Fans, що перемовини щодо поєдинку Василя Ломаченка (17-2, 11 KO) та абсолютного чемпіона Девіна Хейні (29-0, 15 KO) на заключному етапі:
Так, все майже завершено. Ми визначаємо місце та дату, і скоро ми анонсуємо бій.
Нагадаємо, що Олександр Усик (20-0, 13 KO) відправився на бій Тайсона Ф’юрі (32-0-1, 23 KO), незважаючи на погрози.
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