Промоутер Ломаченка запропонував Берінчику бій зі своїм топовим підопічним

Фото: Instagram

Чемпіон EBU та WBO International Денис Берінчик (17-0, 9 KO) розповів, хто може бути його наступним суперником:



Є також Ісаак Круз, який у рейтингу WBO є другим, коли я третій. Можна було би з ним побоксувати, якщо це буде бій призначений WBO, за звання офіційного претендента. У своєму віці можна з кожним боксувати, треба тільки гарно підготуватися та забирати перемогу.