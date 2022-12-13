У 2023 році може відбутися бій за звання «абсолюту» Ломаченко – Берінчик
Промоутер Ломаченка запропонував Берінчику бій зі своїм топовим підопічним
Крім Стівенсона також у Дениса є варіант з Крузом
13 грудня 16:37
Фото: Instagram
Чемпіон EBU та WBO International Денис Берінчик (17-0, 9 KO) розповів, хто може бути його наступним суперником:
Пропонував Боб Арум. Якщо я виграю поєдинок, можна зустрітися з Шакуром Стівенсоном. Знову ж таки, це ринг буде напевно Америки, Top Rank. Бачились з Бобом Арумом, і він казав, що може бути наступний бій з Шакуром Стівенсоном. Ми ще той не відбоксували, тому сказали, що можемо подумати після боксу (поєдинку з Менді – XSPORT). Вилами по воді.
Є також Ісаак Круз, який у рейтингу WBO є другим, коли я третій. Можна було би з ним побоксувати, якщо це буде бій призначений WBO, за звання офіційного претендента. У своєму віці можна з кожним боксувати, треба тільки гарно підготуватися та забирати перемогу.
Берінчик наступний поєдинок в Україні хоче провести у Палаці спорту.
Коментарі 0