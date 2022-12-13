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Промоутер Ломаченка запропонував Берінчику бій зі своїм топовим підопічним

Крім Стівенсона також у Дениса є варіант з Крузом
Бокс Професійний бокс
13 грудня 16:37
Промоутер Ломаченка запропонував Берінчику бій зі своїм топовим підопічним
Фото: Instagram

Чемпіон EBU та WBO International Денис Берінчик (17-0, 9 KO) розповів, хто може бути його наступним суперником:

Пропонував Боб Арум. Якщо я виграю поєдинок, можна зустрітися з Шакуром Стівенсоном. Знову ж таки, це ринг буде напевно Америки, Top Rank. Бачились з Бобом Арумом, і він казав, що може бути наступний бій з Шакуром Стівенсоном. Ми ще той не відбоксували, тому сказали, що можемо подумати після боксу (поєдинку з Менді – XSPORT). Вилами по воді.

Є також Ісаак Круз, який у рейтингу WBO є другим, коли я третій. Можна було би з ним побоксувати, якщо це буде бій призначений WBO, за звання офіційного претендента. У своєму віці можна з кожним боксувати, треба тільки гарно підготуватися та забирати перемогу.

Берінчик наступний поєдинок в Україні хоче провести у Палаці спорту.

Олег Шумейко-молодший
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Теги

Шакур Стівенсон Денис Беринчик

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