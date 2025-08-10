Олег Шумейко

Промоутер Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) Едді Хірн розповів, хто має стати наступним суперником AJ. Слова функціонера наводить fightnews.info:

Я хочу зрозуміти, чи дійсно вони хочуть побитися з AJ, чи це просто рекламний трюк. Я на 99 відсотків впевнений, що він хочуть побитися з Ентоні Джошуа. Зараз Джейк Пол – безперечний головний кандидат на бій з AJ у лютому чи березні наступного року.

Я наголошую, що вважаю цей виклик дуже небезпечним для Джейка Пола. Я не думаю, що це надто конкурентний бій. Можливо, Джейк може щось зробити і довести, що ми помиляємося. Але люди включать цей бій, щоб подивитися, як AJ знищить Джейка Пола. Це не той бій, до якого ми закликали, не той поєдинок, на який ми чекали, не той бій, який я колись передбачав, але я також розумію, що в комерційному плані він може бути одним з найбільших у боксі.

Відзначимо, що Джошуа також може провести бій з олімпійським чемпіоном Тоні Йокою.