Спенс: «Чарло багато разів потрясав Кастаньо і в кінці кінців нокаутував його»
Промоутер про бій Тіма Цзю та Чарло: «За датою, думаю, що це буде жовтень-листопад»
У австралійця хочуть організувати поєдинок на батьківщині
16:59
Промоутер топового боксера першої середньої ваги з Австралії Тіма Цзю (21-0, 15 КО) Джордж Роуз висловився про рішення WBO звести його підопічного з абсолютним чемпіоном світу Джермеллом Чарло
(35-1-1, 19 КО). Слова промоутера приводить портал FOX SPORTS.
«Очевидно, що Чарло є беззаперечним чемпіоном і зараз всі карти в їх руках.
Ми хочемо, щоб бій пройшов в США або Австралії. Ми б з радістю зробили це в Австралії, але очевидно, що вони хочуть провести бій в США. Якщо він пройде там, то ми будемо наполягати на Лос-Анджелесі або Лас-Вегасі. За датою, думаю, що це буде жовтень-листопад».
Нагадаємо, раніше в WBO офіційно призначили бій між Чарло і Цзю. Командам дали 20 днів, щоб домовитися.
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