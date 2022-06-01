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Промоутер про бій Тіма Цзю та Чарло: «За датою, думаю, що це буде жовтень-листопад»

У австралійця хочуть організувати поєдинок на батьківщині
Бокс Професійний бокс
16:59
Промоутер про бій Тіма Цзю та Чарло: «За датою, думаю, що це буде жовтень-листопад»

Промоутер топового боксера першої середньої ваги з Австралії Тіма Цзю (21-0, 15 КО) Джордж Роуз висловився про рішення WBO звести його підопічного з абсолютним чемпіоном світу Джермеллом Чарло (35-1-1, 19 КО). Слова промоутера приводить портал FOX SPORTS.

«Очевидно, що Чарло є беззаперечним чемпіоном і зараз всі карти в їх руках.

Ми хочемо, щоб бій пройшов в США або Австралії. Ми б з радістю зробили це в Австралії, але очевидно, що вони хочуть провести бій в США. Якщо він пройде там, то ми будемо наполягати на Лос-Анджелесі або Лас-Вегасі. За датою, думаю, що це буде жовтень-листопад».

Нагадаємо, раніше в WBO офіційно призначили бій між Чарло і Цзю. Командам дали 20 днів, щоб домовитися.

Карен Агабекян
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Джермелл Чарло Тім Цзю

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