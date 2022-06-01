Промоутер про бій Тіма Цзю та Чарло: «За датою, думаю, що це буде жовтень-листопад»

Промоутер топового боксера першої середньої ваги з Австралії Тіма Цзю (21-0, 15 КО) Джордж Роуз висловився про рішення WBO звести його підопічного з абсолютним чемпіоном світу Джермеллом Чарло (35-1-1, 19 КО). Слова промоутера приводить портал FOX SPORTS.



Ми хочемо, щоб бій пройшов в США або Австралії. Ми б з радістю зробили це в Австралії, але очевидно, що вони хочуть провести бій в США. Якщо він пройде там, то ми будемо наполягати на Лос-Анджелесі або Лас-Вегасі. За датою, думаю, що це буде жовтень-листопад».