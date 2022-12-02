Промоутер Усика: «Нічого змінити неможливо – поєдинок з Хрговичем має відбутися»
Промоутер Олександра Усика (20-0, 13 KO) Олександр Красюк в інтерв’ю BoxOffice прояснив ситуацію з призначенням промоутерських торгів на бій українця в Філіпом Хрговичем
(15-0, 12 KO):
Едді Хірн робить свою роботу і робить її добре. Його боксер у андеркарді Усик – Джошуа II зі скрипом, з іскрами і дуже важко, але все ж переміг опонента та став обов’язковим претендентом. Навіть не дивлячись на те, що за порядком його черга була прострочена. Коротше, він став обов’язковим претендентом і цей факт зафіксований.
IBF чітка організація у плані виконання правил, вони обпіклися дуже сильно кілька десятків років тому, виплатили штрафи та зараз міцно слідують усім правилам. І Хірн, будучи промоутером Хрговича, а друге, більш важливе, не маючи відношення до великого поєдинку… Правильно було вжити певні заходи, аби якось мати відношення до великого поєдинку. План спрацював.
Юридично продавили IBF, аби організація вийшла з оголошенням щодо терміну у 30 днів на переговори. За правилами IBF промоутер може вийти з переговорів у будь-яку секунду, заявивши про необхідність миттєвих торгів. Що Хірн і зробив. Ми відмовляємося від перемовин і йдемо на торги. Це означає, що немає можливості про щось домовлятися.
З моменту оголошення дати промоутерських торгів нічого змінити не можливо. Це точно і цей поєдинок має відбутися.
Промоутер Тайсона Ф’юрі (32-0-1, 23 KO) вважає, що в разі перемоги над Дереком Чісорою (33-12, 23 KO) «Циганський король» має битися з Усиком.
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