Промоутер Усика: «Нічого змінити неможливо – поєдинок з Хрговичем має відбутися»

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Промоутер Олександра Усика (20-0, 13 KO) Олександр Красюк в інтерв’ю BoxOffice прояснив ситуацію з призначенням промоутерських торгів на бій українця в Філіпом Хрговичем (15-0, 12 KO):



IBF чітка організація у плані виконання правил, вони обпіклися дуже сильно кілька десятків років тому, виплатили штрафи та зараз міцно слідують усім правилам. І Хірн, будучи промоутером Хрговича, а друге, більш важливе, не маючи відношення до великого поєдинку… Правильно було вжити певні заходи, аби якось мати відношення до великого поєдинку. План спрацював.

Юридично продавили IBF, аби організація вийшла з оголошенням щодо терміну у 30 днів на переговори. За правилами IBF промоутер може вийти з переговорів у будь-яку секунду, заявивши про необхідність миттєвих торгів. Що Хірн і зробив. Ми відмовляємося від перемовин і йдемо на торги. Це означає, що немає можливості про щось домовлятися.

З моменту оголошення дати промоутерських торгів нічого змінити не можливо. Це точно і цей поєдинок має відбутися.