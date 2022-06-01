Промоутер Джошуа вважає, що Усик не протягне в реванші з Ентоні і шести раундів
Промоутер Усика спростував інформацію про перенесення реваншу з Джошуа
Промоутер британця ж не був таким категоричним
08:40
Олександр Красюк, промоутер власника титулів WBA, WBO і IBF в суперважкій вазі Олександра Усика (19-0, 13 KO), заявив, що інформація про перенесення реваншу його підопічного з Ентоні Джошуа (24-2, 22 KO) з 23 червня на середину серпня, не відповідає дійсності.
Красюка цитує видання Planet Sport:
«Я не чув нічого, крім чуток в інтернеті. Це ніколи не обговорювалося».
промоутер AJ Едді Хирн також прокоментував інформацію:
«Чи буде затримка? Якщо так, то ми говоримо про два тижні. Для цього немає ніяких інших причин, крім часу і бажання переконатися, що ми правильно промоутуємо бій. Поєдинок відбудеться, погоджено місце його проведення, обидві сторони прийняли угоду, з усім погодилися. Можливо, це займе на десять днів більше, ніж ми очікували. Не називаючи дату, я можу сказати, що ми закінчуємо роботу над паперами, все погоджено».
Едді Хірн поділився прогнозом на реванш Олександра Усика і Ентоні Джошуа.
Коментарі 0