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Промоутер Усика спростував інформацію про перенесення реваншу з Джошуа

Промоутер британця ж не був таким категоричним
Бокс Професійний бокс
08:40
Промоутер Усика спростував інформацію про перенесення реваншу з Джошуа

Олександр Красюк, промоутер власника титулів WBA, WBO і IBF в суперважкій вазі Олександра Усика (19-0, 13 KO), заявив, що інформація про перенесення реваншу його підопічного з Ентоні Джошуа (24-2, 22 KO) з 23 червня на середину серпня, не відповідає дійсності.

Красюка цитує видання Planet Sport:

«Я не чув нічого, крім чуток в інтернеті. Це ніколи не обговорювалося».

промоутер AJ Едді Хирн також прокоментував інформацію:

«Чи буде затримка? Якщо так, то ми говоримо про два тижні. Для цього немає ніяких інших причин, крім часу і бажання переконатися, що ми правильно промоутуємо бій. Поєдинок відбудеться, погоджено місце його проведення, обидві сторони прийняли угоду, з усім погодилися. Можливо, це займе на десять днів більше, ніж ми очікували. Не називаючи дату, я можу сказати, що ми закінчуємо роботу над паперами, все погоджено».

Едді Хірн поділився прогнозом на реванш Олександра Усика і Ентоні Джошуа.

Рене Тер Велде
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Теги

Олександр Красюк Едді Хирн Ентоні Джошуа Олександр Усик

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