Промоутер Усика заявив, що українець нескоро поб'ється з Вайлдером через повагу до правил

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Промоутер Олександра Усика (20-0, 13 KO) Олександр Красюк заявив, що бій українця з Деонтеєм Вайлдером (43-2-1, 42 KO) відбудеться нескоро, якщо взагалі буде проведений:



Але, можливо, Уайлдер з'явиться десь посередині, якщо він буде у формі і готовий битися. Вайлдер добре знайомий з табором Усика, тому що його тренер був, мабуть, найдовгограючим членом команди спаринг партнерів Олександра. Я пам'ятаю, що він відвідав приблизно п'ять таборів. Так що він все знає, у них дуже добрі стосунки з Усиком. Він знає, як старанно Олександр працює у таборі.

Це може бути хороший бій. Можливо, це буде протистояння швидкості ніг, боксерського інтелекту проти дуже жорсткого правого прямого або хука. Коли вилітає цей удар, ти не бачиш, хук це чи прямий. Але це все одно дуже гарний та цікавий бій для фанатів боксу.