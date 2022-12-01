Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
22:00
live
Інформаційний марафон
21:50
Текбол. Чемпіонат світу. Німеччина

Промоутер Усика заявив, що українець нескоро поб'ється з Вайлдером через повагу до правил

Красюк хотів би побачити цей поєдинок
Бокс Професійний бокс
01 грудня 19:58
Промоутер Усика заявив, що українець нескоро поб'ється з Вайлдером через повагу до правил
Фото: Matchroom

Промоутер Олександра Усика (20-0, 13 KO) Олександр Красюк заявив, що бій українця з Деонтеєм Вайлдером (43-2-1, 42 KO) відбудеться нескоро, якщо взагалі буде проведений:

Якби у нас не було жодних поясів, зобов'язань та обов'язкових захистів, то ми поставили б Уайлдера на перше місце. Але, на жаль, для нас і всіх обов'язкових претендентів, оскільки ми були на їхньому місці, нам потрібно підкорятися правилам. Ми повинні поважати правила і слідувати їм.

Але, можливо, Уайлдер з'явиться десь посередині, якщо він буде у формі і готовий битися. Вайлдер добре знайомий з табором Усика, тому що його тренер був, мабуть, найдовгограючим членом команди спаринг партнерів Олександра. Я пам'ятаю, що він відвідав приблизно п'ять таборів. Так що він все знає, у них дуже добрі стосунки з Усиком. Він знає, як старанно Олександр працює у таборі.

Це може бути хороший бій. Можливо, це буде протистояння швидкості ніг, боксерського інтелекту проти дуже жорсткого правого прямого або хука. Коли вилітає цей удар, ти не бачиш, хук це чи прямий. Але це все одно дуже гарний та цікавий бій для фанатів боксу.

Нагадаємо, що Усик приїде на бій Тайсона Ф’юрі (32-0-1, 23 KO), незважаючи на погрози.

Джерело: fightnews.info Олег Шумейко-молодший
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Олександр Усик Деонте Уайлдер

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

X-Video:

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Усик прибув до Лондона на бій Ф'юрі – Чісора
Усик прибув до Лондона на бій Ф'юрі – Чісора
Бокс Професійний бокс
17:07
Джойс спрогнозував результат можливого поєдинку Усик – Ф'юрі
Джойс спрогнозував результат можливого поєдинку Усик – Ф'юрі
Бокс Професійний бокс
11:00
Ф'юрі: «Якщо Бог бажає, щоб я провів бій з Усиком за абсолюта в Саудівській Аравії в 2023 році і переміг, то так і буде»
Ф'юрі: «Якщо Бог бажає, щоб я провів бій з Усиком за абсолюта в Саудівській Аравії в 2023 році і переміг, то так і буде»
Бокс Професійний бокс
10:41
Фремптон: «Добре, що в андеркарді Ф'юрі – Чісора виступить Беринчик. Бій з Усиком може бути наступним»
Фремптон: «Добре, що в андеркарді Ф'юрі – Чісора виступить Беринчик. Бій з Усиком може бути наступним»
Бокс Професійний бокс
10:00
Красюк назвав головного винуватця зриву мегафайта Усик – Ф'юрі
Красюк назвав головного винуватця зриву мегафайта Усик – Ф'юрі
Бокс Професійний бокс
08:41
1
«Протягом багатьох років, ще починаючи з Кличка…» У команді українця заявили, що перешкоду для бою Ф’юрі – Усик буде усунуто
«Протягом багатьох років, ще починаючи з Кличка…» У команді українця заявили, що перешкоду для бою Ф’юрі – Усик буде усунуто
Бокс Професійний бокс
02 грудня 18:24

Новини: Бокс

Денис Беринчик переміг Івана Менді. Як це було
Денис Беринчик переміг Івана Менді. Як це було
Професійний бокс
21:49
Уорд: «Якщо Ф'юрі доб'ється успіху в бою з Чісорой, сподіваюся, що отримаємо поєдинок з Усиком»
Уорд: «Якщо Ф'юрі доб'ється успіху в бою з Чісорой, сподіваюся, що отримаємо поєдинок з Усиком»
Професійний бокс
21:40
Ф'юрі хоче пронести алкоголь на матч збірної Англії в Катарі
Ф'юрі хоче пронести алкоголь на матч збірної Англії в Катарі
Професійний бокс
19:17
Усик прибув до Лондона на бій Ф'юрі – Чісора
Усик прибув до Лондона на бій Ф'юрі – Чісора
Професійний бокс
17:07
Джойс вважає, що поєдинок проти Уайлдера небезпечний для життя
Джойс вважає, що поєдинок проти Уайлдера небезпечний для життя
Професійний бокс
16:10
Ф'юрі: «Бокс – це більше хобі, а не бізнес чи спорт»
Ф'юрі: «Бокс – це більше хобі, а не бізнес чи спорт»
Професійний бокс
15:47
Кроуфорд спрогнозував результат майбутнього мегафайта Джервонта – Райан Гарсія
Кроуфорд спрогнозував результат майбутнього мегафайта Джервонта – Райан Гарсія
Професійний бокс
13:00
Арум розповів, скільки ще років Ф'юрі буде перебувати на вершині хевівейта
Арум розповів, скільки ще років Ф'юрі буде перебувати на вершині хевівейта
Професійний бокс
12:35
Джойс спрогнозував результат можливого поєдинку Усик – Ф'юрі
Джойс спрогнозував результат можливого поєдинку Усик – Ф'юрі
Професійний бокс
11:00
Всі новини

Популярні новини

Джерело: Українців позбавлять світла заради застави за генерального секретаря УАФ
Джерело: Українців позбавлять світла заради застави за генерального секретаря УАФ
Футбол Збірна України
29 листопада 02:21
23
«Це мене вбило». Джошуа розповів, кого підтримуватиме у поєдинку Усик – Ф’юрі
«Це мене вбило». Джошуа розповів, кого підтримуватиме у поєдинку Усик – Ф’юрі
Бокс Професійний бокс
27 листопада 15:27
«Помолився з ФСБшнікамі?». Ломаченко остаточно поховав свою репутацію для українських фанатів
«Помолився з ФСБшнікамі?». Ломаченко остаточно поховав свою репутацію для українських фанатів
Бокс Професійний бокс
02 грудня 23:28
4
Камбосос зробив прогноз на бій Ломаченко – Хейні
Камбосос зробив прогноз на бій Ломаченко – Хейні
Бокс Професійний бокс
28 листопада 23:39
Диліан Уайт назвав головного брехуна не тільки в боксі, але і в світовому спорті
Диліан Уайт назвав головного брехуна не тільки в боксі, але і в світовому спорті
Бокс Професійний бокс
26 листопада 15:33
Ломаченко опублікував фото з Києво-Печерської Лаври
Ломаченко опублікував фото з Києво-Печерської Лаври
Бокс Професійний бокс
02 грудня 23:07
1
Всі новини