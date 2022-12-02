«Сподіваюся, що отримаємо бажаний результат». Промоутер Ф’юрі розповів про організацію поєдинку з Усиком
«Циганського короля» не злякався. Усик приїде на бій Ф’юрі, незважаючи на погрози
Британець обіцяв дати Олександру ляпаса
01 грудня 17:56
Фото: Instagram
Володар титулів WBO/WBA/IBF/IBO/The Ring Олександр Усик (20-0, 13 KO) приїде у Лондон на поєдинок чемпіона WBC Тайсона Ф’юрі (32-0-1, 23 KO) з Дереком Чісорою (33-12, 23 KO).
У команді «Циганського короля» повідомили, що українець прибуде у Велику Британію вже у п’ятницю, напередодні поєдинку. Відзначимо, що Ф’юрі не буде радий побачити Усика – Тайсон пообіцяв дати українцеві ляпаса.
Промоутер Ф’юрі бажає якнайшвидше перейти до організації поєдинку за звання абсолютного чемпіона.
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