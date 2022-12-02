«Протягом багатьох років, ще починаючи з Кличка…» У команді українця заявили, що перешкоду для бою Ф’юрі – Усик буде усунуто
Промоутер Олександра Усика (20-0, 13 KO) Олександр Красюк розповів, як вирішується проблема для поєдинку українця з Тайсоном Ф’юрі (32-0-1, 23 KO):
Для нас, чесно кажучи, це стало несподіванкою. Чому несподіванка? Бо ми всі протягом багатьох років, ще починаючи з Кличка, продовжуючи перемогою Джошуа на Кличком, коли пояси перейшли до Ентоні. Ті, якими нині володіє Усик. І дотримувався деякий принцип ротації – кожна з організацій має свого обов’язкового претендента. Але через те, що всіма титулами володіє 1 людина, фізично неможливо виконувати необхідні вимоги у рамках 12 або 18 місяців, в залежності від організації.
Не може один боксер проводити три обов’язкових захисти за рік. Тому між організаціями був встановлений принцип ротації – хто за ким у захистах. IBF мали би пропустити WBA, так воно і є. Дюбуа, який є претендентом по лінії WBA, в пріоритеті у цьому принципі ротацій. І звісно ж, ми всі об’єднали зусилля і стали добиватися від WBA позиції. Вони вийшли в обов’язковою позицією, надіслали листа, що просять дотримуватися того принципу, за який у WBA є пріоритет. IBF з WBA зараз у переговорах по цьому процесу. Яким чином вирішувати ситуацію з почерговістю.
Офіційно, поки ми не отримали паперів. Але ми розуміємо, що принцип ротації не має бути порушеним. Бо у принципі абсолютного чемпіона порушиться архітектура у будь-якій ваговій категорії.
Промоутер Ф’юрі вважає, що в разі перемоги над Дереком Чісорою (33-12, 23 KO) «Циганський король» має битися з Усиком.
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