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Притулили біженців. Сім екс-росіян захищали кольори збірної Сербії на ЧЄ-2022 з боксу

П'ятеро з них опинилися поза п'єдесталом пошани
Бокс Аматорський бокс
14:51
Притулили біженців. Сім екс-росіян захищали кольори збірної Сербії на ЧЄ-2022 з боксу
росія та сербія / Фото - lithuania.postsen.com
Сім росіян виступили за збірну Сербії на чемпіонаті Європи-2022, який напередодні завершився в Єревані (Вірменія). Про це повідомляє lithuania.postsen.com.

Сербська команда відправила до Вірменії десять спортсменів. Лише три з них не пов'язані з російською збірною, інші семеро народилися в рф і протягом багатьох років представляли збірну країни.

колишні росіяни вахід абасов і артьом агєєв стали чемпіонами турніру.

абасов більшу частину своєї кар'єри прожив в тольятті. Він отримав сербський паспорт в кінці 2021 року. агєєв є багаторазовим чемпіоном росії.

Також на турнірі виступили екс-представники росії тамір галанов, павєл фьодоров, сєргєй кольчугін (поступилися на старті турніру), владімір мірончіков, саддам магомєдов (дійшли до чвертьфіналу).

галанов був на два роки дискваліфікований зі збірної росії через вживання допінгу. Він отримав сербське громадянство за рішенням влади країни в квітні.

магомедова восени 2019 дискваліфікували з російської збірної на три роки за порушення антидопінгових правил. Ще до закінчення терміну покарання він отримав сербське громадянство в квітні 2021 року.

Нагадаємо, що ніхто з українців на ЧЄ-2022 не зміг вийти у фінал турніру. Це сталося вперше з 2015 року, тоді наші спортсмени залишилися без медалей континентальної першості.
Володимир Кириченко
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