Олімпійська чемпіонка з боксу з Франції зробила пост на підтримку України
Збірна України вперше за 7 років залишилася без золота на чемпіонаті Європи
Команда Лоївського в Єревані завоювала 4 бронзи
13:25
Ярослав Харциз / Фото - FacebookВ Єревані (Вірменія) завершився чемпіонат Європи-2022 з боксу серед чоловіків.
Українська команда завоювала 4 медалі – бронзи в скарбничку країни поклали Юрій Захарєєв (вага до 71кг), Іван Сапун (вага до 80 кг), Юрій Шестак (вага до 60 кг) і Дмитро Замотаєв (вага до 51 кг).
У медальному заліку Україна опинилася на 13-му рядку.
Медальний залік чемпіонату Європи-2022:
1. Грузія – 4 (3 золота + 1 срібло + 0 бронз)
2. Сербія – 2 (2 + 0 + 0)
3. Іспанія – 5 (1 + 3 + 1)
4. Англія – 5 (1 + 2 + 2)
5. Вірменія – 4 (1 + 2 + 1)
6. Італія – 7 (1 + 1 + 5)
7. Франція – 2 (1 + 1 + 0)
7. Ірландія – 2 (1 + 1 + 0)
9. Німеччина - 2 (1 + 0 + 1)
10. Бельгія – 1 (1 + 0 + 0)
...
13. Україна – 4 (0 + 0 + 4)
Відзначимо, що ніхто з українців не зміг вийти у фінал турніру. Це сталося вперше з 2015 року, тоді наші спортсмени залишилися без медалей континентальної першості.
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