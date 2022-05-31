Збірна України вперше за 7 років залишилася без золота на чемпіонаті Європи

Команда Лоївського в Єревані завоювала 4 бронзи

Ярослав Харциз / Фото - Facebook

Нагадаємо, що

росіянина умара

в IBA.

В Єревані (Вірменія) завершився чемпіонат Європи-2022 з боксу серед чоловіків.Українська команда завоювала 4 медалі – бронзи в скарбничку країни поклалиУ медальному заліку Україна опинилася на 13-му рядку.1. Грузія – 4 (3 золота + 1 срібло + 0 бронз)2. Сербія – 2 (2 + 0 + 0)3. Іспанія – 5 (1 + 3 + 1)4. Англія – 5 (1 + 2 + 2)5. Вірменія – 4 (1 + 2 + 1)6. Італія – 7 (1 + 1 + 5)7. Франція – 2 (1 + 1 + 0)7. Ірландія – 2 (1 + 1 + 0)9. Німеччина - 2 (1 + 0 + 1)10. Бельгія – 1 (1 + 0 + 0)Відзначимо, що ніхто з українців не зміг вийти у фінал турніру. Це сталося вперше з 2015 року, тоді наші спортсмени залишилися без медалей континентальної першості.