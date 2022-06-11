Ф'юрі веде переговори про бій з переможцем реваншу Усик - Джошуа
Пульов: «Усик нокаутує Джошуа, тому що в Ентоні немає нічого особливого»
Болгарин заявив, що українець здобуде дострокову перемогу над AJ в реванші
19:05
Колишній претендент на титул в суперважкій вазі Кубрат Пулев (29-2, 14 KO) в інтерв'ю iFL TV заявив, що чемпіон WBA / WBO / IBF Олександр Усик (19-0, 13 KO) здобуде дострокову перемогу над Ентоні Джошуа (24-2, 22 KO) в реванші.
«Коли вони влаштують реванш, я думаю, що Усик нокаутує Джошуа, тому що в Ентоні немає нічого особливого. Я програв йому, проте був погано готовий до того поєдинку. Звичайно, це моя помилка, моя вина, але так склалися обставини. Я шкодую, що погодився битися з ним хворим. Зараз у мене багато сил, енергії і здоров'я. Це найголовніше».
Реванш Олександр Усик - Ентоні Джошуа перенесений на серпень.
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