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Радченко не вдалося взяти реванш у Шпільки

Поляк виявився краще готовий до бою за правилами MMA
Бокс Професійний бокс
07:37
Радченко не вдалося взяти реванш у Шпільки

У польському місті Торунь на турнірі KSW 71 український боксер Сергій Радченко програв в реванші місцевому опоненту Артуру Шпільці. Цього разу поєдинок пройшов за правилами MMA.

Поляк перед боєм мав перевагу в масі і спробував його реалізувати на початку першого раунду, накинувшись на суперника. Радченко до такого натиску виявився готовий і перечекав його, а потім провів кілька хороших атак. Але Сергій виявився не готовий до партеру, в який перейшла сутичка. У маунті Шпілька домінував, незважаючи на спробу українця зловити його на гільйотину.

У другому раунді Радченко виглядав дуже втомленим, завдяки чому Шпілька вже мав перевагу і в стійці. Коли бій знову перейшов в партер, то українець вдруге спробував провести гільйотину, але в підсумку лише програв позицію і був добитий в маунті до зупинки рефері – технічний нокаут.

Карен Агабекян
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Сергій Радченко

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