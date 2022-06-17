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Український боєць проведе реванш після скандальної поразки – пройшла церемонія зважування

Але бій має благодійну мету
Бокс Професійний бокс
23:14
Український боєць проведе реванш після скандальної поразки – пройшла церемонія зважування

Український боксер Сергій Радченко проведе бій в ММА проти Артура Шпільки.

Бійці зустрічалися в ринзі в березні 2020 року. І тоді судді віддали перемогу поляку, хоч він двічі й побував в нокдауні.

Після початку війни Шпілька запропонував Радченку провести благодійний реванш, котрий допоможе зібрати кошти для України, що бореться з російською агресією.

Однак важлива деталь – цей бій пройде за правилами ММА в рамках шоу KSW (промоушин навіть пофарбував свій логотип в кольори прапору України).

Радченко і Шпілька провели церемонію зважування:

  • Сергій Радченко (1-1) – 95,6 кг

  • Артур Шпілька (дебют) – 105,0 кг

Бій пройде 18 червня, початок о 20:00. Платна трансляція доступна за посиланням.

Сергій Лук'яненко
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Сергій Радченко

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