Рамірес ледь не нокаутував свого тренера потужним ударом — відео
Чемпіон світу в крузервейті показав силу удару, несподівано влучивши у свого наставника
близько 1 години тому
Гільберто Рамірес
Чемпіон світу у крузервейті Гілберто Рамірес (47-1, 30 KO) вкотре довів, що його удари дуже потужні, але не завжди точні.
Під час тренування боксер випадково завдав потужного удару прямо в підборіддя свого тренера Джуліана Чуа.
Відео моменту, яке з’явилося у соціальних мережах стало популярним в соцмережах. Уболівальників здивувало, що тренер не упав.
Наступний бій Гільберто проведе 28 червня проти ексчемпіона світу кубинця Юньєра Дортікоса.
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