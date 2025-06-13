Олег Гончар

Чемпіон світу у крузервейті Гілберто Рамірес (47-1, 30 KO) вкотре довів, що його удари дуже потужні, але не завжди точні.

Під час тренування боксер випадково завдав потужного удару прямо в підборіддя свого тренера Джуліана Чуа.

Відео моменту, яке з’явилося у соціальних мережах стало популярним в соцмережах. Уболівальників здивувало, що тренер не упав.

Наступний бій Гільберто проведе 28 червня проти ексчемпіона світу кубинця Юньєра Дортікоса.