Чемпіон світу за версіями WBA та WBO у крузервейті Хільберто Раміресом (47-1, 30 КО), який 30 червня зійдеться з кубинцем Юніелем Дортікосом, висловився у коментарі The Ring про потенційний бій з власником титулу IBF Джеєм Отепаєю (28-0, 22 КО).

Рамірес різко розкритикував Опетаю, назвавши його кар’єру серією легких боїв із суперниками "другої-третьої ліги".

Він зробив те, що й мав зробити. Нічого нового. Його знають лише в Австралії. Потрібен сильний опонент, щоб підняти його рівень. Хільберто Рамірес

Раніше Опетая обіцяв віддати Хільберто половину гонорару за бій у Лас-Вегасі, що роздратувало Раміреса. Той відповів.

Не зважаю на нього, доки моя команда не домовиться. Але скоро він відповідатиме за слова. Хільберто Рамірес

Нагадаємо, раніше Рамірес назвав потенційних опонентів.