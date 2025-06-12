Рамірес словесно розніс Опетаю, назвавши того чемпіоном лише для Австралії
Мексиканець не визнає рівня Опетаї та пообіцяв змусити його відповісти за слова
13 хвилин тому
Чемпіон світу за версіями WBA та WBO у крузервейті Хільберто Раміресом (47-1, 30 КО), який 30 червня зійдеться з кубинцем Юніелем Дортікосом, висловився у коментарі The Ring про потенційний бій з власником титулу IBF Джеєм Отепаєю (28-0, 22 КО).
Рамірес різко розкритикував Опетаю, назвавши його кар’єру серією легких боїв із суперниками "другої-третьої ліги".
Він зробив те, що й мав зробити. Нічого нового. Його знають лише в Австралії. Потрібен сильний опонент, щоб підняти його рівень.
Раніше Опетая обіцяв віддати Хільберто половину гонорару за бій у Лас-Вегасі, що роздратувало Раміреса. Той відповів.
Не зважаю на нього, доки моя команда не домовиться. Але скоро він відповідатиме за слова.
Нагадаємо, раніше Рамірес назвав потенційних опонентів.