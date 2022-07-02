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Раян Гарсія: «Далі бій з Джервонтою, а потім буде або Ломаченко, або Хейні»

Але спочатку американцю належить провести бій проти Фортуни
Бокс Професійний бокс
15:48
Раян Гарсія: «Далі бій з Джервонтою, а потім буде або Ломаченко, або Хейні»

Один із зіркових боксерів легкої ваги Раян Гарсія (22-0, 18 КО) розповів про плани розвитку своєї кар’єри:

«Залежно від того, чи вдасться організувати бій проти Джервонти, ми побачимо, що будемо робити після цього. З Хейні та Ломаченком можна провести поєдинки, незалежно від легкої ваги чи першої напівсередньої. Це ті варіанти, які я сподіваюся мати після Джервонти. Це буде або Ломаченко, або Хейні».

Однак наступний бій Гарсія проведе проти Хав’єра Фортуни 16 липня.

Раніше Раян з упевненістю заявляв, що нокаутує Девіса.

Джерело: FightHype.com Сергій Лук'яненко
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Райан Гарсія Василь Ломаченко

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