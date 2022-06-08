Райан Гарсія: «Привітання Хейні, але це безперечно був просто позбавлений смаку бій»
Райан Гарсія - про поєдинок Хейні - Камбосос: «Це однозначно був не самий захоплюючий бій»
Американець залишився розчарований нестачею хайлайтів
12:40
Проспект легкої ваги Райан Гарсія (22-0, 18 KO) залишився розчарований нестачею хайлайтів в поєдинку за звання абсолютного чемпіона в його дивізіоні між Девіном Хейні (28-0, 15 КО) і Джорджем Камбососом (20-1, 10 КО).
Слова Райана одягне ресурс boxingnews24.com:
«Це однозначно був не самий захоплюючий бій, але вітаю Девіна Хейні з перемогою в цьому поєдинку. Він зробив свою справу. Я просто не бачив, щоб хтось із них поспішав виділитися на тлі іншого.
Як і поєдинок Леонарда з Хірнсом, це був бій за звання абсолютного чемпіона. Я лише знаю, що тоді вони вийшли битися. Леонард і Хірнс хотіли виділитися на тлі один одного, показати, хто з них кращий. Я не побачив цього в поєдинку Хейні з Камбососом. Але це їхня справа. Деякі люди задоволені, коли просто перемагають. Деякі люди просто інші».
Девін Хейні легко виграв Джорджа Камбососа.
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