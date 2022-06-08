Райан Гарсія - про поєдинок Хейні - Камбосос: «Це однозначно був не самий захоплюючий бій»

Проспект легкої ваги Райан Гарсія (22-0, 18 KO) залишився розчарований нестачею хайлайтів в поєдинку за звання абсолютного чемпіона в його дивізіоні між Девіном Хейні (28-0, 15 КО) і Джорджем Камбососом (20-1, 10 КО).

Слова Райана одягне ресурс boxingnews24.com:

Як і поєдинок Леонарда з Хірнсом, це був бій за звання абсолютного чемпіона. Я лише знаю, що тоді вони вийшли битися. Леонард і Хірнс хотіли виділитися на тлі один одного, показати, хто з них кращий. Я не побачив цього в поєдинку Хейні з Камбососом. Але це їхня справа. Деякі люди задоволені, коли просто перемагають. Деякі люди просто інші».