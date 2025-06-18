Райан Гарсія: «Борюся з алкоголізмом і біполярним розладом»
Боксер заявив про серйозні психологічні труднощі
близько 3 годин тому
Колишній тимчасовий чемпіон світу за версією WBC у легкій вазі Райан Гарсія (24-2, 20 КО) у соціальній мережі розповів про труднощі, з якими зіштовхнувся поза рингом.
Вже рік я борюся з алкоголізмом і біполярним депресивним розладом. Люди мають пам’ятати: бокс — не для слабких. Але я не боюся осуду. Готовий повернутися і довести, що з будь-якої ями можна вибратись. Бог зі мною.
Свій останній бій Гарсія провів 3 травня у Нью-Йорку, де зустрівся з Роландо Ромеро у поєдинку за титул чемпіона світу WBA у напівсередній вазі. Тоді переміг Ромеро.
Раян Гарсія розкритикував Трампа, якого активно підтримував на виборах.
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