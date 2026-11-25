«Мій наступний бій підтверджено на 6 лютого. На DAZN – за будь-яких обставин».

Була інформація, що Гарсія та Теофімо Лопес ведуть просунуті переговори щодо обʼєднавчого поєдинку 6 лютого. Раян та 49-річний Флойд Мейвезер також висловлювали бажання провести бій між собою.

Перед цим Гарсія написав, що готовий замінити володаря титулу WBO Девіна Хейні (33-0, 15 КО) у бою проти чемпіона IBF у напівсередній вазі Ліама Паро (28-1, 16 КО).

«Ліаме Паро, я готовий битися з тобою, навіть якщо дізнаюся про бій лише за 4 тижні. Якщо ти вирішиш відмовитися... Цей хлопець (Хейні – прим.) явно замишляє щось недобре».