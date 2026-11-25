Раян Гарсія назвав дату свого наступного бою. Хто стане суперником американця?
Серед претендентів – чемпіон IBF
Володар титулу WBC у напівсередньому дивізіоні американець Раян Гарсія (26-2, 21 КО) повідомив дату свого наступного поєдинку.
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«Мій наступний бій підтверджено на 6 лютого. На DAZN – за будь-яких обставин».
Була інформація, що Гарсія та Теофімо Лопес ведуть просунуті переговори щодо обʼєднавчого поєдинку 6 лютого. Раян та 49-річний Флойд Мейвезер також висловлювали бажання провести бій між собою.
Перед цим Гарсія написав, що готовий замінити володаря титулу WBO Девіна Хейні (33-0, 15 КО) у бою проти чемпіона IBF у напівсередній вазі Ліама Паро (28-1, 16 КО).
«Ліаме Паро, я готовий битися з тобою, навіть якщо дізнаюся про бій лише за 4 тижні. Якщо ти вирішиш відмовитися... Цей хлопець (Хейні – прим.) явно замишляє щось недобре».
Поєдинок Хейні та чемпіона IBF у напівсередній вазі Паро опинився під загрозою зриву. Ліам наполягає на проходженні повного допінг-тестування VADA, однак Девін досі не зареєструвався.
Раніше повідомлялося, що WBA не дозволила Теофімо боксувати з Раяном.
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